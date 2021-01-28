شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى ردا على إشادة جوزيه: أعظم من تدربت معه ويا ليت أنصاف الرجال يتعلموا منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر وأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، عن سعادته بإشادة الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، عندما قال فى تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، مع الإعلامى أحمد شوبير، على قناة "أون تايم سبورت"، أنه كان لا يمكن الاستغناء عنه خلال تواجده فى القلعة الحمراء، لأنه كان لاعبا قويا وحجر الزاوية للفريق.





وأعاد الحضرى، نشر مقطع فيديو الإشادة، عبر حسابه على تويتر، أتبعها قائلا: "شكرا الأسطورة مانويل جوزيه.. مهما قلت لك لن تستطيع الكلمات أن تعبر عن شكرى لك يا أعظم من تدربت معه فى مسيرتى الكروية، ويا ليت أنصاف الرجال أن يتعلموا منك كيف يحافظوا على من ارتوت الملاعب بعرقهم، ويمنحون كل ذى حق حقه".

وسبق وكشف عصام الحضرى، كواليس اعتذاره عن عدم تولى مهمة تدريب حراس مرمى الإنتاج الحربى، ضمن أفراد الجهاز المعاون لحمادة صدقى.

وأوضح الحضرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه مازال متمسك بفكرة تدريب حراس مرمى المنتخب، كونه يمتلك باع كبير من الخبرة يجعله فى غنى عن بداية مشوار التدريب مع الفرق حتى يتدرج ويصل لتدريب المنتخب.



الحضرى

وكشف الحضرى، عن كواليس الاعتذار عن تدريب حراس الإنتاج، قائلا: "تلقيت مكالمة هاتفية من مسئولى الانتاج الحربى الساعة 2 صباحًا ثم تحدث معى حمادة صدقى بعدها بنصف ساعة، وأكدت سعادتى بالعرض لكن نصحتهم بضم حارسين جدد من بينهم أحمد دعدور كما أن الفريق يحتاج لعدد لا يقل عن 5 صفقات سوبر، حتى يتمكن من تقديم أداء مميز، وأتبع: "أكدت لهم اننى ممكن اتولى العمل لمدة 15 يومًا لحين غلق باب الانتقالات لنرى ماذا سيحدث خلال تلك الفترة، أو أتولى المهمة بشكل مؤقت وبدون مقابل مادى لحين التعاقد مع مدرب حراس آخر، لكن فى النهاية قدمت اعتذارى عن المهمة".