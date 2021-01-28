شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: هنشوف مباراة مفتوحة مع المقاصة.. والزمالك أمامه فرصة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن مباريات الزمالك مع مصر المقاصة دائما ما تكون مفتوحة خاصة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقان.

وقال محمد أبو العلا فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "استاد مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "مباراة الزمالك والمقاصة دائما مباريات مفتوحة والدليل تاريخ مواجهات الفريقين اللى لم تنتهى خلال 14 مباراة إلا مباراة واحدة بالتعادل، والمقاصة فاز فى 6 مباريات وده معناه أن معدل الأرقام كبير جدا وده يدل على أننا هنشوف مباراة حلوة جدا".

وأضاف محمد أبو العلا: "إيهاب جلال مع المقاصة بيغير الفريق كليا وبيعرف يرجع اللاعيبه لمستواهم من تانى، ومش بيغير طريقته أمام أى فريق ولا يخشى الفرق الكبيرة، وكل ده بيصعب المباراة على الزمالك اللى بيسعى إلى صدارة الدورى والابتعاد عن الأهلى بنقطتين وهتعطى اللاعبين بثقة كبيرة، وهنشوف أهداف كتير من الفريقين".

وأوضح أبو العلا: "الفوز اليوم يمنح الزمالك عدة نقاط مهمة خاصة أن المنافسة سيتم تأجيل له مباريات ومن الممكن تحقيق أكثر من فوز والابتعاد بالصدارة ووضع الضغط على الأهلى لما يرجع بعد كأس العالم للأندية، ويحتاج فقط التوفيق الذى غاب عنه في المباراة الماضية".

البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومى املا فى خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي، حيث سيعتمد باتشيكو على كل من أشرف بن شرقى ويوسف أوباما لقيادة هجوم الزمالك، بينما يفاضل البرتغالى بين زيزو وشيكابالا لاختيار احدهما لخوض المباراة.

فيما لا يزال باتشيكو يصر على بقاء فرجانى ساسى الدولى التونسى على دكة البدلاء بعد تألق إمام عاشور فى مركز الوسط المدافع بجوار طارق حامد، بينما من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمود علاء للتشكيل الأساسي.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالى باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى محمد أبو جبل، امامه الرباعى حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح، وفى الوسط طارق حامد وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وأوباما وشيكابالا، وفى الهجوم اشرف بن شرقي.

فى المقابل، يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، فى ظل رغبته القوية فى استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات فى المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندرى بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التى ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.