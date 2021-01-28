شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: زعلان من مصطفى محمد بسبب طريقته وعليه طلب حقه وهو فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على موقف مصطفى محمد مع نادى الزمالك وغيابه عن التمرين وخروجه عن قائمة الفريق للرحيل.

وقال حازم إمام فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "استاد مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "زعلان من مصطفى محمد جدا بسبب غيابه عن التمرين، المفروض كل واحد يطلب حقوقه زى ما هو عاوز ولكن وانت في الملعب، مينفعش متنزلش التمرين وتضغط بالشكل ده وطريقة التعامل اللى بيقوم به لا تصح مع اللجنة المؤقتة اللى معندهمش حسابات، فمن رأيى أن مصطفى زعل الناس منه والجمهور بغيابه عن التمرين، فالأفضل أنه استمر في الملعب وطلب إللى هو عاوز والجمهور هيكون في صفه".

وأضاف حازم إمام: "إيهاب جلال من المدربين اللى بتحب يهاجم وبيلعب دفاع متقدم، ولكن بيستقبل أهداف كتير بسبب طريقته التى تحتاج لاعبين من نوعية معينة من اللاعبين ويكون أصحاب لياقة بدنية قوية".

وتابع الثعلب الصغير: "كل مدرب بيكون عنده أولويات في كل مركز من دكة البدلاء، ولكن اللى بيحكم ظروف المباراة".

وأوضح حازم إمام: "الزمالك بيقدم أداء كويس جدا حتى ماتش أسوان اللى اتعادل فيه، وأفضل بكثير من العام الماضى، لأن الزمالك دائما ماسك المباريات وبيحاول كثير جدا على المرمى وبيلعب كورة حلوة جدا ولكن التوفيق خذلهم المباراة الماضية".

وأضاف حازم إمام: الفريق بقى تقيل فى كل المراكز من الونش لطارق حامد وإمام عاشور، بالإضافة لشيكابالا وأوباما وبن شرقى وزيرز، فالفريق أصبح منسجم جدا والمباراة صعبة جدا على الأبيض لأن المقاصة فريق بيعرف يهاجم وممكن يباغت الزمالك لو ماخدش باله".