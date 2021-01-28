شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا يحق للجنة المؤقتة بالجبلاية اتخاذ قرارات جوهرية مثل عودة الحراس الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، انه لا يتفق مع قرارات اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا بشأن اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، قائلا فى الاستوديو التحليلى لقناة اون تايم سبورت 1 :" لا يحق للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لمدة 4 أو 5 شهور أن تتخذ قرارات جوهرية مثل عودة الحراس الأجانب، فيجب أن يتخذ مثل هذه القرارات مجلس إدارة منتخب حتى يتحمل قراراه لسنوات وليس لجنة معينة، وهذا ما كانت تتعرض له اللجنة المؤقتة السابقة بالجبلاية أيضا".

وقررت اللجنة الثلاثية بالجبلاية استمرار اللاعبين الأجانب الخمسة فى صفوف الأندية المصرية الموسم المقبل مع فتح الباب أمام عودة الحراس الاجانب للدورى المصرى بعد غياب 12 عاما.

وأكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن الزمالك يمر بأفضل حالاته على الإطلاق وتفوق على مستواه في العام الماضى وما ينقصه التوفيق فقط.

وقال حازم إمام فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "استاد مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "الزمالك بيقدم أداء كويس جدا حتى ماتش أسوان اللى اتعادل فيه، وأفضل بكثير من العام الماضى، لأن الزمالك دائما ماسك المباريات وبيحاول كثير جدا على المرمى وبيلعب كورة حلوة جدا ولكن التوفيق خذلهم المباراة الماضية".

وأضاف حازم إمام: الفريق بقى تقيل فى كل المراكز من الونش لطارق حامد وإمام عاشور، بالإضافة لشيكابالا وأوباما وبن شرقى وزيرز، فالفريق أصبح منسجم جدا والمباراة صعبة جدا على الأبيض لأن المقاصة فريق بيعرف يهاجم وممكن يباغت الزمالك لو ماخدش باله".

يلتقى فريقا الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلى أمام بيراميدز وتعادل الفريقان سلبيا أول أمس، ويحتل الزمالك المركز الثانى مؤقتا فى جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة امام الأهلى من الجولة الرابعة.