شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل بتروسبورت لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس قبل مواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين.

ويقود المباراة تحكيمياً أمين عمر "حكم ساحة"، أحمد نوفل "مساعد أول"، نور الدين سعيد "مساعد ثان"، مجدي خاطر "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو"، حسني سلطان " مساعد حكم فيديو".