شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على " الجعافرة" " بدستة أهداف استعداد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، الفوز على فريق الجعافرة أحد فرق الدرجة الرابعة بدستة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي انتهت منذ قليل على ملعب النادي بسموحة استعداد للمقاصة والمقرر لها الاربعاء المقبل.

وأحرز أهداف الاتحاد كل من، عبد الغنى محمد سوبر هاتريك، و كريم الديب 3 أهداف، و أكوى هدفين و الصباحى هدفين و أحمد راشد هدف.

وشارك جميع اللاعبين فى اللقاء للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين خاصة وأنهم لم يشاركوا فى أى لقاء رسمى منذ 20 يوماً، بسبب اصابات كورونا.

ويسعى حسام حسن لاستغلال تلك الفترة للإعداد لمباريات الدوري خاصه بعد ان ضربت كورونا صفوف الفريق، ويواصل الفريق تدريباته غدا الجمعة فى الواحدة والنصف على ملعب النادى بسموحة.

من جانبه، أعلن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، عن غلق ملف الميركاتو الشتوي تماماً، وعدم السماح برحيل أي لاعب من الفريق، والاكتفاء بالقائمة الجالية وعدم ضم صفقات جديدة، وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الفريق يمر بظروف صعبة بسبب اصابات كورونا، ولكن لدينا جهاز طبي محترم، الإصابات بدأت بعد مباراة الجونة، كانت البداية 6 لاعبين ثم 12 لاعب، الاتحاد خاض 6 مباريات فقط حتى الآن، وأتمنى للجهاز الفني أن يرضي طموح الجماهير في المرحلة القادمة.

أضاف: لم تحدث أي مفاوضات من إدارة الزمالك حول محمود رزق مدافع الفريق، والجهاز الفني متمسك باللاعب، وكل ما يقال على السوشيال ميديا لا يمت للحقيقة بصلة، ويتبقى 48 ساعة ويتم غلق باب القيد وأتمنى أن جميع اللاعبين يركزون مع الفريق.

واصل: حدث اجتماع من يومين من ابراهيم حسن مع اللاعبين تلقينا عرض للصباحي من أسوان والجونة، وعدد أخر من اللاعبين، ولكن أغلقنا ملف العروض جميعاً وأتمنى من جماهير الاتحاد أن تصبر على اللاعبين والجهاز الفني.

استكمل: لدينا نوع من الاستقرار ولن ننجرف لتأثير السوشيال ميديا ولن نغير الأجهز الفنية حسب الأهواء، وننتظر ما سيقدمه حسام حسن في نهاية الموسم، وهناك جماهير تحب أن ترى الاتحاد يخسر ليغير المدرب فقط.

أردف: لا أعتقد أننا بحاجة لضم صفقات أخرى خلال موسم الانتقالات الجاري، قمنا بضم لاعبين مميزين في بداية الموسم، ولا نحتاج صفقات جديدة.

زاد: نتائج الاتحاد مقبولة إلى حد كبير، إذا نظرنا إلى فريق مثل المقاولون العرب أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، والموسم الجاري خسر 6 مباريات من 9، الدوري صعب والمنافسة قوية وحسام حسن بطبعه ما بيحبش يخسر لو بيلعب طاولة هيكون عايز يكسب.

واختتم: جنش من اللاعبين المحترمين واسكندراني وأتمنى أن يكون معنا ولكن لم تحدث أي مفاوضات، عمار حمدي لنا معه تعاقد ينتهي بعد موسمين ولو الزمالك عايز محمود رزق احنا كمان عايزين رزاق سيسية.