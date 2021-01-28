شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: حالة وفاة سبب غياب الونش امام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن مباراة مصر المقاصة المقررة إقامتها مساء اليوم بملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وقال عبد الحليم ان حالة وفاة من اسرة اللاعب هي سبب غيابه كما أن هناك أحد أفراد أسرته يمر بظروف صحية لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استبعاده نظرا لحالته النفسية.
ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين.
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.ويضم التشكيل كلا من:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.