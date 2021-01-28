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عبدالحليم علي: حالة وفاة سبب غياب الونش امام المقاصة

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القاهرة - سامية سيد -  

كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن مباراة مصر المقاصة المقررة إقامتها مساء اليوم بملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وقال عبد الحليم ان حالة وفاة من اسرة اللاعب هي سبب غيابه كما أن هناك أحد أفراد أسرته يمر بظروف صحية لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استبعاده نظرا لحالته النفسية.

 

ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.ويضم التشكيل كلا من:

محمد  أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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