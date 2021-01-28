شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الزمالك هيتأثر بغياب مصطفى محمد.. وأنا تحت أمر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن الزمالك سيتأثر بغياب مصطفى محمد فى الفترة المقبلة وليست هذه الفترة بسبب حالة اللاعبين الجيدة ، وأضاف عماد متعب فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "استاد مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت: " أن الزمالك سيعانى كثيرا لغياب مصطفى محمد فى الفترة المقبلة لأنه مهاجم قوى جدا ومن أفضل المهاجمين اللى فى مصر، ولكن مش هنحسب بغياب فى الوقت الحالى لأن الفريق فى حالة جيدة والكل بيسجل".

وعن ترشيح ليكون ممثلا للأهلى فى رابطة الأندية، قال عماد متعب: أنا ابن النادى الأهلى وتحت أمره فى أى مكان يطلبنى فيه، ومقدرش أقول للأهلى لا، ولكن الموضوع سابق لآوانه".

وأوضح متعب: "تأخير تسجيل الهدف الأول للزمالك هيساعد إيهاب جلال على الدخول فى المباراة خاصة أنه مدرب هادئ جدا ويجيد منح اللاعبين الثقة وهيسعى إلى تسجيل هدف مبكر يوتر به الزمالك".

وأضاف متعب: "مصر المقاصة بدأ الموسم بشكل مش كويس ولكن الفريق بدأ يعود من جديد ويقدم كورة إيهاب جلال اللى معروف به، وعنده غيابين مؤثرين جدا وهما عماد فتحى وفوافى وهنشوف إزاى ممكن يعوضهم فى الملعب".

يلتقى فريقا الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلى أمام بيراميدز وتعادل الفريقان سلبيا أول أمس، ويحتل الزمالك المركز الثانى مؤقتا فى جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة امام الأهلى من الجولة الرابعة.

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو عن تشكيل الفريق والذى يضم كلا من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحازم إمام لخط الدفاع.

طارق حامد وإمام عاشور وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.

أشرف بن شرقى فى الهجوم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.