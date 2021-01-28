شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوباما وزيزو يقودون الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتا في جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة، حيث حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة ، واحرز لاعبوه 12 هدف ودخل مرماه هدفين فقط، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات واحرز لاعبوه 10 اهداف واستقبل مرماهم 9 أهداف.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استقر علي خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومي املا في خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي.

في المقابل، يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، في ظل رغبته القوية في استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات في المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التي ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.

وعكف إيهاب جلال على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة اليوم من أجل مباغتة الزمالك، لاسيما بعدما تمكن من دراسة الفريق الأبيض في أكثر من مباراة خاصة مباراة أسوان الأخيرة، من أجل غلق مفاتيح لعب الفريق الأبيض، وتحقيق أهدافه من المباراة.