لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 0 مصر للمقاصة.. أوباما يُسجل الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

المهاجم: أشرف بن شرقي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

مرت 10 دقائق أولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطوة، فيما شهدت الدقيقة 8 تغييراً اضطرارياً بخروج عصام صبحي للإصابة والدفع بحمدي فتحي.

الدقيقة 12: سجل بنشرقي هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء.

الدقيقة 20: أوباما يسجل الهدف الثاني من تسديدة.

الزمالك واصل السيطرة على مجريات الأمور خلال النصف ساعة الأولى من المباراة كاد يُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه أشرف بنشرقي الذي قطع الكرة من مدافعي مصر المقاصة داخل منطقة الجزاء ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام حارس المقاصة ولكنه سددها بعيداً عن المرمى.

الدقيقة 35 كاد محمد أبو جبل يتسبب في تسجيل المقاصة هدفاً بإرساله الكرة بالخطأ ليقطعها مروان حمدي ولكنه سدد الكرة في جسد حارس الزمالك.