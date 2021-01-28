مصدر بالانتاج لـ"الخليج 365": باسم مرسي يرغب في الانتقال للزمالك.. لدينا عرض.. ولن نمانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي الانتاج الحربي، أن مجلس الإدارة ليس لديه مانع في انتقال باسم مرسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تلبية لرغبة اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن هناك عرضاً وصل بالفعل للإدارة من الزمالك ولكن عن طريق وكيل، واتصالات من مسؤولين من النادي.

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات حيث من المتوقع تحول عرض الزمالك إلى صيغة رسمية، وذلك بعد رحيل مصطفى محمد عن الفريق خلال الفترة الجارية.

ويتبقى لباسم مرسي في عقده مع الانتاج الحربي ٦ شهور ولذلك لا يمانع ناديه من بيعه خلال الفترة الحالية للاستفادة المالية من رحيله.

وذكر المصدر أن باسم مرسي يريد الرحيل للزمالك والعودة للفريق ومتمسك برغبته على أن تتم خلال الأيام المُقبلة في حالة وصول عرض رسمي.