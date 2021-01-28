الزمالك يكشف سبب غياب "الونش" أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف عبدالحليم علي، مدير الكرة بفريق الزمالك، عن سبب غياب محمود حمدي "الونش"، مدافع فريقه عن مباراة مصر المقاصة المقررة إقامتها مساء اليوم بملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وأشار عبد الحليم علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن حالة وفاة من أسرة اللاعب هي سبب غيابه عن مباراة مصر للمقاصة.

ونوه مدير الكرة بفريق الزمالك، إلى أن هناك أيضاً أحد أفراد أسرته يمر بظروف صحية لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استبعاده نظرًا لحالته النفسية.

وكان المدير الفني البرتغالي للزمالك، باتشيكو، قد أعلن عن تشكيله الرسمي لمباراة مصر للمقاصة، للتعرف على التشكيل.. اضغط هنا