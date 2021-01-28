"عودة فرجاني وبنشرقي مهاجم".. تعرف على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جايمي باتشيكو، عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

المهاجم: أشرف بن شرقي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.