تشكيل المقاصة.. فوافي وحمدي يقودان الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن الجولة العاشرة من دوري we المصري على ستاد بتورسبورت.

وتشهد القائمة وجود باولن فوافي ومروان حمدي في الهجوم، كما يتواجد الثنائي خالد أوتشو، وشميلس بيكلي صاحبا الأدوار الهجومية في وسط الملعب.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي