الدوري الاسباني | الإصابات تفسد قائمة ريال مدريد قبل لقاء ليفانتي

واصل فريق ريال مدريد ظهر اليوم الخميس، تحضيراته استعدادًا لمواجهة ليفانتي، السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، بات شبه مؤكد غياب الثلاثي سيرخيو راموس، لوكاس فاسكيز، وداني كارفاخال عن المباراة، حيث لم يتعافوا من الآلام التي شعروا بها مؤخرًا.

ويعاني قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس من ألم في ركبته اليسرى منذ يوم 14 يناير الجاري، ومازال يتدرب بمفرده.

بينما يشعر لوكاس فاسكيز بآلام في الفخذ الأيمن وأدى تدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية.

ويعاني الظهير الأيمن، داني كارفاخال من آلام عضلية في فخذه الأيمن ورغم أنه تدرب مع زملائه هذا الأسبوع، لكنه لم يقدر اليوم على خوض التدريبات معهم بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، يغيب الثنائي فيديريكو فالفيردي ورودريجو جوس للإصابة أيضًا، بينما يغيب ناتشو فيرنانديز والمدير الفني زين الدين زيدان لإصابتهما بعدوى فيروس كورونا.

واستعدت المجموعة السليمة بتدريبات الإحماء المعتادة، وبعدها أجرى الفريق تمارين على حيازة الكرة والتسديد، تلتها تطبيقات تكتيكية، واُختتم المران بتدريبات على الكرات العرضية والتسديدات.

ويحتل ريال مدريد حاليًا، المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد مرور 19 جولة من الدوري الإسباني، وحقق الملكي الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وتعرض لثلاث هزائم.