بث مباشر الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري اليوم “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري بالاشتراك مع يلا شوت، ضمن مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021 لحساب الجولة 10 من المسابقة.

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالقاهرة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية.

وينقل اللقاء على الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري “أون تايم سبورتس” بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

ولدى رفاق إمام عاشور فرصة ثمينة لإعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر برصيد 21 نقطة، بشرط تحقيقهم للفوز على مصر المقاصة مساء اليوم الخميس، حيث سقط الاهلي في فخ التعادل السلبي مع بيراميدز أول أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي لحساب نفس الجولة.

وفوت الأهلي فرصة سقوط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام أسوان الأسبوع الماضي، بتعادله مع بيراميدز، ليعطي فرصة جديدة للفارس الأبيض من أجل انتزاع صدارة جدول الترتيب.

لكن مهمة التغلب على مصر المقاصة لن تكون بالسهلة، إذ يقدم الفريق القادم من مدينة الفيوم مستويات متميزة على مدار الثلاث جولات الماضية تحت قيادة مدرب الزمالك الأسبق إيهاب جلال.

وانتصر مصر المقاصة على الإسماعيلي 1/3 في الجولة 7، ثم هزم أسوان وغزل المحلة في الجوتين 6 و8 (1/صفر و2/1) – على الترتيب -، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن بيراميدز الرابع.

واستقر المدير الفني للزمالك جايمي باتشيكو، بحسب مصادر موقع يلا كورة ، على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم أمام المقاصة، بوضع محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وأحمد أبو الفتوح على الرواق الأيسر وحازم إمام على الجهة اليمنى، وفي قلب الدفاع محمود الونش ومحمد عبد الغني، كما ستشهد التشكيلة مواصلة إمام عاشور جوار طارق حامد في خط الوسط، وقيادة أشرف بنشرقي للهجوم مع محمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

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