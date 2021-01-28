كأس العالم للاندية | الاهلي يُعلن سلبية عينات لاعبيه قبل السفر إلى قطر

أعلن النادي الأهلي المصري، عن سلبية عينات جميع لاعبيه في فحوص فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر في الفترة من الرابع من فبراير وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الفحوص التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني، أمس الأربعاء، جاءت سلبية.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري حامل لقب الدوري القطري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1 في نوفمبر الماضي في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب “ستاد القاهرة”.