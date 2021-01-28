الدوري الإنجليزي | ليفربول يتسلح برقم مميز لكلوب ضد مورينيو في مواجهة توتنهام

يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول، مساء اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنهام آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، ولم يسبق أن خسر 6 مباريات متتالية أمام الريدز.

وبدوره يتطلع ليفربول لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي خارج أرضه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، بعد الفوز (2-1) في موسم 2018/19، و(1-0) الموسم الماضي 2019/20.

وتعد هذه المرة الأولي التي يتواجه فيها ليفربول وتوتنهام يوم الخميس في الدوري الإنجليزي، ونجح الريدز في التغلب على السبيرز في كل أيام الأسبوع الأخرى.

وبإمكان ليفربول أن يصبح ثالث فريق يتغلب على توتنهام في كل أيام الأسبوع بعد إيفرتون ووست هام يونايتد.

وبعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي (2-0) الموسم الماضي 2019/20، يبحث السبيرز عن الفوز على ملعبه في مباراتين متتاليتين على حامل اللقب للمرة الأولى، منذ التغلب على مانشستر يونايتد موسمي 1999/00 و2000/01.

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي سجل الهدف الأول في المباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، أكثر من توتنهام.

ولم يخسر توتنهام أي من مبارياته الـ12، الذي كان فيها صاحب الأسبقية في التسجيل، لكنه فقد في تلك المباريات 10 نقاط، بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 أخرى.

ولم يحقق ليفربول سوى انتصار وحيد، في آخر 8 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل في انتصاره الوحيد على كريستال بالاس 7 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في باقي المباريات الأخرى التي لم يفز بها.

وواجه مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب 8 مرات فقط في الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك يعد البرتغالي ثاني أكثر المدربين خسارة أمام ليفربول تحت قيادة الألماني بواقع 4 مرات، بعدما خسر 5 مرات من قبل أمام المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا.

كما خسر مورينيو آخر 3 مباريات خاضها أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهي أطول سلسلة هزائم متتالية له أمام فريق واحد في البريميرليج طوال مسيرته.

وسبق أن خسر مورينيو مرتين متتاليتين على ملعبه أمام فريق مرة واحدة، وكان ذلك أمام السيتي موسمي 2016/17 و2017/18، وذلك عندما كان مدربًا لمانشستر يونايتد.

وسجل نجم ليفربول، روبرتو فيرمينو في 4 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، وجاءت أهداف الانتصار في 3 لقاءات منها، ومن بينهم مباراة الدور الأول هذا الموسم 2020/21، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (2-1).

أما نجم وهداف توتنهام، هاري كين فيتطلع للتسجيل في 4 مباريات متتالية في البريميرليج للمرة الأولى منذ يناير 2019. وآخر 5 أهداف سجلها النجم الإنجليزي مع السبيرز، أُحرزت جميعها في الشوط الأول منها.