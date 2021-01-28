موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يسعى نادي الزمالك إلى اغتنام فرصة تعثر الأهلي أمام بيراميدز في آخر مباراة للفريق بالدوري المصري قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020، وذلك عندما يستقبل مصر المقاصة ضمن مباريات اليوم الخميس في إحدى مباريات الجولة 10 من الدوري المصري We.

وتنقل مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة على القناة الأولى لقنوات أون تايم سبورتس، عبر القمر الصناعي نايل سات، في بث مباشر من ملعب “بيترو سبورت” الذي سيحتضن هذا اللقاء بداية من الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بصوت المعلق الرياضي المصري الشهير “حاتم بطيشة”.

كما تنقل أحداث هذه المباراة عبر أثير إذاعة أون سبورت المصرية، مصحوب بستوديو تحليلي مع أحد الصحفيين الرياضيين، وتذاع كذلك على إذاعة الشباب والرياضة، وينقلها لكم “الخليج 365” في بث مباشر دقيقة بدقيقة “مكتوب”.

وظل الأهلي متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد تعادله مع بيراميدز، ليبتعد عن الزمالك الثاني بفارق نقطة واحدة، دون استغلال من جانبه لسقوط الزمالك في فخ التعادل مع أسوان في ختام الجولة التاسعة.

وأمام الزمالك فرصة ذهبية لإقتناص صدارة ترتيب الدوري المصري أثناء تواجد الأهلي في قطر، لكن شريطة تمكنه من التغلب على مصر المقاصة في ختام الجولة العاشرة مساء الخميس، وتكريس هيمنة القلعة البيضاء على منافسه مصر المقاصة في آخر المواجهات، اذ حقق الزمالك الفوز في 5 من آخر 5 مباريات بين الفريقين، 4 منها في الدوري، وفوز واحد في كأس مصر.