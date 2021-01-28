سولشاير يلوم “بيتر بانكس” بعد سقوط مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

انتقد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير حكم مواجهة شيفيلد يونايتد، بيتر بانكس، بسبب ارتكابه لخطأين في خسارة الشياطين الحمر أمس بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة “بي تي سبورت” البريطانية عقب المباراة عن الهدف الأول لشيفيلد يونايتد: “إنها مخالفة، بيلي شارب ركض نحوه (ديفيد دي خيا)، وبالتالي منعه من القفز للأعلى، هذا خطأ”.

كما علق المدرب النرويجي على الهدف الملغي لأنتوني مارسيال، قائلًا: “لم تكن مخالفة، ولكن هذا هو الموسم، لا يوجد ثبات في المستوى، وبالتالي سيكون من الصعب توقع الأمور، ولكن الحكم ارتكب خطأين”.

وأضاف: “كان لدينا الاستحواذ، ولكن استقبلت شباكنا هدفين سيئين، وبالتالي كان الأمر صعبًا، ولم نخلق بدورنا فرص كبيرة لتسجيل عدد كاف من الأهداف”.

وأتم: “افتقدنا للإبداع، ودافعوا بدورهم بصورة جيدة يجب الإشادة بها، ولم نملك بدورنا الأفكار والحلول، ستكون هناك العديد من النتائج الغريبة هذا الموسم، ولكن مع ظروف العالم، يمكن القول إننا أكثر فريق يتمتع بثبات في المستوى”.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر وغريمه المحلي، السيتي الذي لديه مباراة أقل، وفي حال فوره بها سيرتفع إلى 4 نقاط.