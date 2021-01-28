الدوري مع وليد | الفراج يصدم الهلاليين قبل السوبر أمام النصر

تترقب جماهير الهلال السعودي مباراة هامة، يوم السبت المقبل، أمام الغريم التقليدي نادي النصر، على لقب كأس السوبر السعودي “كأس بيرين”.
وقبل يومين من المباراة المنتظرة، كشف الإعلامي السعودي، وليد الفراج، عن توقعه لنتيجة اللقاء، حيث رشح النصر لتحقيق الفوز على الهلال.
وقال الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “قبل المباريات النهائية نجتمع في الدوري مع وليد كفريق من الإعداد والإنتاج ونضع خطة لتغطية الحدث ودراسة احتمالات الفوز”.
وأضاف “نفعل ذلك من أجل تجهيز المواد والأفكار المناسبة للاحتفال بالبطل. هذه المرة أعتقد أن التغطية مساء السبت ستكون صفراء والله أعلم”.
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