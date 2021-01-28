فيديو يوتيوب | شاهد اهداف طلائع الجيش والبنك الاهلي فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة طلائع الجيش والبنك الاهلي فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة،

تغلب طلائع الجيش على مضيفه البنك الأهلي 2 / صفر، فى المباراة التي اقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية بإدارة الحكم “محمود ناجي”.

تقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تحديداً الدقيقة 74 سجل عمرو جمال الهدف الثاني لطلائع الجيش.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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