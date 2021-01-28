كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق بسبب رحلة غريبة إلى جبال الألب

تحقق الشرطة في انتهاك محتمل لقواعد جائحة كوفيد-19 في إيطاليا من قبل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عقب مزاعم تتعلق سفره بين منطقتي بيدمونت وفالي داوستا.

وأكدت شرطة فالي داوستا لرويترز اليوم الخميس إن التحقيق يتعلق برحلة إلى مدينة كورمايور في جبال الألب قام بها رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز خلال اليومين الماضيين.

وعلمت السلطات بوجوده في المنطقة عبر فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيها رونالدو وصديقته يجلسان على زلاجة ثلجية للاحتفال بعيد ميلاد جورجينا السابع والعشرين.

ويُمنع التحرك بين المنطقة البرتقالية” في إيطاليا وبينها بيدمونت وفالي داوستا بقرار من الحكومة.

وإذا ما ثبت قيام رونالدو بالرحلة، فمن المرجح تعرضه لغرامة مالية.

وتوجد بعض الاستثناءات للقاعدة بما في ذلك السفر إلى منزل آخر أو لأسباب تتعلق بالعمل.