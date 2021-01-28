يوفنتوس يحتفل بـ “بوفون” دون أي إشارة لقرب اعتزال كرة القدم

احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس بعيد ميلاد حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي أكمل 43 عامًا من عمره، دون وجود أي تلميحات إلى إعتزاله.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من حفاظ بوفون على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على سبال 4 / صفر وتأهله إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت :”مرة أخرى، يحتفل بوفون بمرور عام جديد من عمره وهو يدافع عن ألوان يوفنتوس، النادي الذي كرس له نحو 19 عامًا من مسيرته الاحترافية.”

وانضم بوفون إلى يوفنتوس في عام 2001 ورحل عنه لموسم واحد فقط عندما توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2018 / 2019.

وأحرز بوفون مع يوفنتوس عشرة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا، وذلك بعد أن توج مع بارما بلقب في كأس إيطاليا.

ويحمل بوفون الرقم القياسي في الدوري الإيطالي مسجلًا المشاركة في أكثر من 650 مباراة.

وشارك بوفون في تسع مباريات بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي وأربع مباريات حتى الآن في الموسم الحالي للمسابقة.

وقال آندريا بيرلو زميل بوفون السابق والمدير الفني الحالي ليوفنتوس :”هو أمر مبهج أن أرى جيجي (بوفون) يتدرب كل يوم بحماس صبي صغير. ستكون له المزيد من المشاركات هذا العام لأنه أثبت أنه لا يزال واحدا من أفضل الحراس في العالم. نتمنى استمراره معنا للمزيد من الوقت.”

وتجدر الإشارة إلى أن بيرلو وبوفون كانا ضمن صفوف المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006 في ألمانيا.