سوق الانتقالات | آينتراخت فرانكفورت يواصل نشاطه الشتوي بضم كريستوفر لينز

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم لخميس أنه تعاقد مع المدافع كريستوفر لينز في صفقة انتقال حر قادمًا من يونيون برلين.

وسينضم لينز 26/ عامًا/ إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل، وقد وقع عقدًا يستمر حتى يونيو 2024.

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت :”كريستوفر أثبت خلال العام ونصف العام الماضيين أنه بإمكانه اللعب على أعلى مستويات في البوندسليجا.”

وقال بوبيتش :”هي صفقة رائعة بالنسبة لنا من وجهتي النظر الرياضية والاقتصادية.”

وقال لينز :”أرى أن الإنضمام إلى آينتراخت يشكل الخطوة المقبلة في مسيرة تطوري وأتطلع حقًا إلى الفترة التي سأقضيها بالفريق.”