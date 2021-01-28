انتقالات الهلال | مسؤول يوضح حقيقة مفاوضات تيكسييرا، ويؤكد تحكم الشباب!

أكد عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي والمشرف العام على الكرة، فهد المفرج، أنه حتى الآن لم يُطلب من إدارة الشباب السعودي شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب عبدالله الحمدان، مضيفًا بأن الزعيم لديه الرغبة في شراء عقد الحمدان، ولكن هذا الأمر متعلق بالإدارة الشبابية، إذا كانت لديها النية في التنازل عن اللاعب من عدمها.

وأوضح المفرج في تصريحات صحفية أن “التعاقد مع عبدالله الحمدان مكسب كبير للنادي، فهو لاعب لا يزال صغيرًا في السن، وإمكانياته الفنية عالية”.

وتعاقد الهلال مع عبدالله الحمدان رسميًا منذ يومين لمدة 5 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة وعدم توصله لاتفاق تجديد عقده مع الشباب.

وتحدث المفرج عن المفاوضات مع البرازيلي أليكس تيكسيرا، وقال “ليس هناك أي شيء جديد بالنسبة للاعب، كان هناك مفاوضات سابقة مع تيكسيرا ورغبة في ضمه لنادي الهلال، ومن الممكن أن يعود اللاعب في أي لحظة”.

وكان تيكسيرا قد ظهر بشكل رائع في الموسم الحالي، وقاد فريقه جيانغسو سونينغ لتحقيق بطولة الدوري الصيني، وفشل الهلال في ضم تيكسيرا الصيف الماضي، وذكرت مصادر أن الزعيم سيحاول من جديد الحصول على الجناح البرازيلي.

ويبلغ تيكسيرا من العمر 31 عاما، وحقق خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.