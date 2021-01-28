السوق السعودي | الدويش يرفض “لي الذراع” ويطالب إدارة النصر بعدم الرضوخ لـ “مايكون”

أكد الكاتب الرياضي السعودي، محمد الدويش، أن ما يفعله محترف نادي النصر، مايكون بريرا، مرفوض جملة وتفصيلًا، محذرًا إدارة العالمي من الوقوع في كارثة الرضوخ لمطالب المدافع البرازيلي.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لا تخضعوا لـ مايكون ودعوه يرحل غير مأسوف عليه، فما فعله غير قانوني لأنّ إنهاء العقد من طرف واحد يكون في نهاية الموسم وبعد إخطار”.

وأضاف الكاتب الرياضي قائلًا “ما فعله إضراب ولي ذراع. إنْ خضعتم له ولمن حرّضه ستشجعون لاعبين آخرين على فعله !”.

وكان مايكون قد غاب بدون إذن عن تدريبات النصر التحضيرية لمواجهة الهلال، يوم السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي “كأس بيرين”، حيث طالب اللاعب بفسخ عقده بحجة عدم استلام رواتب ثلاثة أشهر.