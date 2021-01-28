كأس السوبر السعودي | هل يُشارك عبد الرزاق حمدالله في مباراة النصر والهلال؟

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن المهاجم عبدالرزاق حمدالله من الممكن مشاركته بشكل جزئي في مباراة الهلال، يوم السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي “كأس بيرين”.

وكان حمدالله قد غاب عن مباريات النصر الماضية؛ بسبب معاناته من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ضمك في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الإقتصادية” السعودية فإن هناك استحالة لمشاركة حمدالله خلال التسعين دقيقة أمام الهلال، مؤكدة أن نجم النصر لن يلعب لأكثر من 50 دقيقة فقط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجم المغربي زاد وزنه في الفترة الماضية بسبب تناوله دواء معينا، إلا أنه نجح في إنقاصه 6 كيلوجرامات، بعدما خضع لبرنامج مكثف تحت إشراف مدربه الخاص.

وكان هداف الدوري السعودي خلال آخر موسمين قد عاد إلى الرياض يوم السبت الماضي، بعدما قضى فترة تأهيل في بلده المغرب.