صفقات الهلال | نجوم النادي يصفون عبدالله الحمدان بـ “صفقة المستقبل”

أشاد نجم الهلال السعودي السابق، طارق التايب، بصفقة اللاعب عبدالله الحمدان، الذي وقع على عقد انتقاله إلى الزعيم لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أنه سيكون مهاجم المستقبل للنادي العاصمي.

وكان الهلال قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” التعاقد مع مهاجم الشباب السعودي عبدالله الحمدان، لمدة 5 أعوام، وأكدت المصادر أنه سيتم التفاوض على شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب مع ناديه الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال التايب عن لاعب الهلال الجديد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “صفقة محلية ممتازة ومهاجم للمستقبل، يُحسب لإدارة الهلال حسم انتقاله، مع الهلال عبدالله الحمدان سوف يتطور كلاعب وكشخص، ويخلق التنافس مع قوميز وصالح الشهري وتعود بالفائدة على الفريق اتمناله التوفيق فى مسيرته مع الزعيم”.

وفي السياق ذاته، علق حارس الهلال التاريخي محمد الدعيع على صفقة الحمدان بقوله “شكرا لفهد بن نافل و رجالات الهلال على هذه الصفقة الناجحة مع مهاجم، هو مستقبل الكرة السعودية بإذن الله، كل التوفيق للاعب عبدالله الحمدان. يا مرحبا بالصقر في معقل الزعماء”.

ويُعتبر عبدالله الحمدان أكثر لاعب محلي ساهم مع فريقه هذا الموسم في إحراز أهداف، بواقع 10 أهداف، وهو من اللاعبين الصاعدين بقوة في الكرة السعودية.