السوق السعودي | بالفيديو.. الشباب يتوعد الهلال بعد اعلان صفقة عبدالله الحمدان

أكد محامي نادي الشباب السعودي، إبراهيم الهويشل، أن إدارة الهلال انتهكت حقوق الشباب التجارية خلال مراسم توقيع عقد المهاجم عبدالله الحمدان، مشيرًا إلى أنه من غير المسموح أن يحدث ذلك خلال

فترة الستة أشهر، وكان يجب على الحمدان أن يحصل على موافقة خطية من النادي قبل رفع القميص الهلالي.

وقال الهويشل في تصريحات عبر برنامج “في المرمى” على قناة “العربية” “الهلال يفترض انه يفهم قواعد اللائحة أن فترة الـ 6 أشهر لا تعني ملكية عقد اللاعب خلال سريانها.. يحق للاعب التفاوض مع ناد آخر خلال فترة الـ 6 أشهر لكن لا يحق له التسويق أو الترويج لعلامات تجارية أخرى”.

وأضاف محامي الشباب “المادة العاشرة في لائحة الاحتراف تنص على أن اللاعب يجب عليه إحترام كافة العقود المبرمة مع الرعاة لناديه الأصلي”.

وتابع الهويشل “دار نقاش اليوم مع إدارة الشباب بخصوص اختراق حقوقنا التجارية، ونحتفظ بحقوق النادي ضد اختراق نادي الهلال والحمدان لحقوقنا التجارية، فترة الـ 6 أشهر تسمح للاعب بالتفاوض مع نادي آخر ولكن لا تسمح له باختراق الحقوق التجارية لناديه الحالي”.

وأنهى بقوله “هناك تعارض مصالح بين الرعاة بعد استخدم نادي الهلال الحمدان رغم سريان عقده مع الشباب.. لا نخاف من الهلاليين أو غيرهم، من له حق سيأخذه”.