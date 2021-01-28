الامارات | دا سيلفا: سأكون مسرورا لانضمام لاعبي اتحاد كلباء إلى المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن دا سيلفا: سأكون مسرورا لانضمام لاعبي اتحاد كلباء إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا بتواجد مدرب الأبيض الاماراتي الهولندي مارفيك، في مدرجات المباراة التي جمعت كلباء مع بني ياس في كاس الخليج العربي لمتابعة عدد من اللاعبين تمهيدا لضمهم للمنتخب الوطني.

وقال دا سيلفا في المؤتمر الصحافي اليوم، قبل لقاء شباب الأهلي بدوري الخليج العربي: بطبيعة الحال تواجد مدرب المنتخب في إحدى المباريات الرسمية للفريق يعد حافزا لكل لاعب لتقديم أفضل ما لديه وليبرز مع الفريق، وبالتالي إمكانية اختياره والمشاركة مع المنتخب، وهذه أمور إيجابية لصالح اللاعبين وأتمنى بأن يشارك أحد لاعبي إتحاد كلباء مع المنتخب لأن هذا سيجعلني مسرورا.

وتابع: سعيد بإشادة رئيس شركة كرة القدم للنمور بالجهاز الفني و الفضل يعود في ذلك في نهاية المطاف إلى مجهود اللاعبين و المتابعة المستمرة من طرف جميع أعضاء الإدارة وهم يعملون بشكل جدي ولديهم طموحات، ويبرز الى الواجهة عدة لاعبين مرشحين للانضمام للمنتخب ومنهم عمر الخديم وماجد راشد وعبد السلام محمد واحمد عامر.

وعن مواجهة شباب الاهلي قال دا سيلفا: متحمسون لمواجهة فريق كبير في الدوري خصوصا وانه تمكن من تحقيق الفوز علينا في الدور الأول في افتتاح الدوري، ومستواه تحسن و في تصاعد خلال المباريات الأخيرة خصوصا بعد عودة العديد من اللاعبين المؤثرين، وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا

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