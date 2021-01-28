الامارات | مدرب العين: لست متحمساً للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: لست متحمساً للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، إنه ليس متحمساً لفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وأنه يدعم توجه التعاقد مع اللاعبين الذين يرفعون من مستوى إمكانيات الفريق مؤكداً أن مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي يثقون بعمله.

وأكد في المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء خورفكان رداً على سؤال حول التوقعات بالتعاقد على المزيد من اللاعبين، قال: "خلال الأشهر الأربعة الماضية واجهنا تحديات كبيرة وعانينا من ظروف غيابات كثيرة ومؤثرة بصورة أسبوعية، وفي اعتقادي أننا لسنا بحاجة لعدد كبير من اللاعبين، ولكننا نحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالإمكانيات العالية في بعض المراكز".

وأضاف: "إذا سألتموني عن هذه المراكز، إجابتي ستكون نحن بحاجة إلى لاعب خط وسط مواطن يمتاز بقدرات عالية، من أجل إحداث التوازن في الفريق وتقديم الحلول المطلوبة لسد احتياجاتنا في الدور الثاني من بطولة الدوري".

وأكد المدرب البرتغالي إنه يتطلع من خلال التعاقدات التي تمت مؤخراً إلى تحسين أداء الفريق، وقال: "الياباني شويا ناكاجيما يمتلك القدرات المطلوبة التي تمكنه من صناعة الفارق ومساعدة الفريق. كما استعدنا جهود اللاعبين محمد فايز ومهند العنزي ويعتبران من الركائز بالفريق في الأعوام الماضية، ونرغب أن يستمرا كذلك في الوقت الحاضر".

وحول لقاء خورفكان قال إن فريق العين فقد العديد من النقاط خلال مشوارنا بمسابقة الدوري في الدور الأول، أمام الفرق غير المنافسة على الصدارة.

وأضاف: "يتوجب علينا في المرحلة المقبلة أن نظهر بمستوى أفضل، بداية بمواجهة خورفكان الذي يتمتع بإمكانيات أفضل وفي آخر مواجهة تمكن من الفوز على الجزيرة في ملعبه، غير أن أهدافنا واضحة وهي حصد نقاط المباراة الثلاث وإظهار الاحترام للمنافس. الأمر الذي يكون حاضراً بالعمل الجاد والأداء الجيد والتركيز والتسجيل في مرمى المنافس وعدم استقبال أي هدف وهذا هو هدفنا للدور الثاني من هذا الموسم".

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