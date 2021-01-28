شكرا لقرائتكم خبر عن 2،000،000 تمنع الوحدة من إقالة فييرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت مصادر "الخليج 365" الخاصة أن مليونين تقف حجر عثرة أمام إدارة نادي الوحدة عن إلغاء عقد مدرب الفريق الكروي الأول فييرا، إثر النزيف النقطي الذي تعرض له الفريق في المباريات الأخيرة. وأضاف المصدر أنه في حالة توفر سيولة سيتم طي قيده والاستعانة بمدرب جديد.

من جهته حوّل فييرا، تدريبات فريقه من الفترة المسائية للفترة الصباحية حتى إشعار آخر وإلغاء تدريبات الفترة المسائية، وذلك من أجل تغيير نمط أجواء التدريبات ورفع معنويات اللاعبين لتطبيق خطة عمل فنية جديدة لعلها تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات، وقد اجتمع الجهاز الإداري والفني باللاعبين وناقشوا أسباب هزيمة الشباب الأخيرة واتفقوا على نسيانها والتركيز على تحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة، وقد استدعى فييرا لاعبين من فريق درجة الشباب علي الدقرشاوي (ظهير أيمن)، وسليمان هزازي (ظهير أيسر) لدعم صفوف الفريق الأول في باقي مباريات الموسم.