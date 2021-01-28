شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي وأنكورا إلى نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات نصف نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو التي تقام بنادي غنتوت في نسختها الأولى، والتي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو.

وتأهل فريق أبوظبي بعد تغلبه على فريق «غنتوت أ» بنتيجة 4/6، فيما حظي فريق أنكورا ببطاقة التأهل الثانية بعد تغلبه على فريق «را نون» بنتيجة 3.5/8، لتقام المباراة النهائية لتحديد الفائز بكأس سلطان بن زايد للبولو يوم الاثنين «1 فبراير» على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت في تمام الساعة 3:55، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي «غنتوت ب» ضد «أننجسلي» في تمام الساعة 2:00 على ملعب 2.