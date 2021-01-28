شكرا لقرائتكم خبر عن 50 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للبومسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق صباح الجمعة بطولة الإمارات للتايكواندو (البومسا) ثاني بطولات الموسم الجديد لاتحاد الإمارات للتايكواندو، التي يحظى باستضافتها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في قاعة مركز الطفل في الجزات بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من مختلف فرق وأندية الدولة، حيث ستقام منافسات السيدات في الفترة الصباحية، بينما المسائية للرجال وستشمل المنافسات الأحزمة الأخضر والأحمر والأسود، ويتولى الإشراف على البطولة التي تقام وفقاً للإجراءات الاحترازية وبدون جمهور، كل من خالد المقبالي رئيس لجنة الحكام، ومحمد إسحاق المدير الفني.

ورحب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو بلاعبي ولاعبات التايكواندو متمنياً لهم النجاح في المنافسات وتقديم الأداء المميز الذي يليق بالتطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، مؤكداً أن إقامة البطولة في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يأتي ضمن توجهات اتحاد اللعبة في إطار التعاون مع الأندية لاستضافة وتنظيم البطولات، لما لذلك من دور تشجيعي يساهم بنقلة نوعية مضافة للتايكواندو بشكل خاص وللرياضة الإماراتية بشكل عام، مقدماً الشكر لأسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس على الاستضافة وتوفير كافة الترتيبات اللازمة لإخراج البطولة بصورة طيبة.