شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح هاشم يتحدث عن الإصابات وتأثيرها على الفراعنة فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ممدوح هاشم ، لاعب منتخب مصر لكرة اليد ، أن الأخطاء التى وقع فيها أمس فى مباراة المنتخب أمام الدنمارك فى ربع نهائى بطولة العالم لم تمن مقصودة ، لكن كانت نتاج للحماس الزائد فى الأوقات الأخيرة من اللقاء الحاسم .

وأضاف محمد ممدوح هاشم أن لاعبى المنتخب تعرضوا لظروف صعبة ، قبل البطولة ، منها اصابته بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى مشاركة أحمد الأحمر نجم المنتخب فى المباريات وهو مصابا .

واشار لاعب منتخب اليد أن اللاعبين كان لديهم هدف ، وحلم يسعون الى تحقيقه وهو الوصول الى المربع الذهبى ، و اللعب مع الكبار الأربعة ، لكن التوفيق لم يحالفهم فى نهاية المباراة .

وتطرق ممدوح هاشم الى المدير الفنى الاسبانى باروندوجارسيا ، و الذى كشف أن استمراره مع الفراعنة سيضع المنتخب المصرى فى التصنيف الأول عالميا .

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك.