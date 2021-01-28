شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند هداف منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد.. محمد ممدوح هاشم ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد سند لاعب نيم الفرنسي، قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التي تنظمها مصر هذا الفترة وحتى 13 يناير الجارى، والتي ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.

محمد سند هداف المنتخب

واحتل محمد سند صدارة قائمة هدافي المنتخب المصري في البطولة برصيد 36 هدفًا، ولم يكتف بذلك فقط، بل كان اللاعب الأفضل على صعيد الفاعلية، بنسبة نجاح بلغت 88%، حيث سجل أهدافه عبر 41 تسديدة على مرمى المنافسين على مدار البطولة.

يحيى خالد وصيفا

وجاء يحيى خالد خلف محمد سند فى المركز الثاني برصيد 33 هدفًا، عبر 47 تسديدة، بنسبة نجاح بلغت 70%، وإلى جانب أهدافه تميز خالد بوضوح على الصعيد الدفاعي، حيث قام بعملية "خطف الكرة" سبع مرات، وهو الرقم الأفضل بين لاعبي المنتخب المصري.

محمد ممدوح هاشم

بينما احتل محمد ممدوح هاشم المركز الثالث بين هدافي المنتخب المصري، برصيد 30 هدفًا، عبر 38 تسديدة، بنسبة نجاح بلغت 79%، قبل يحيى الدرع "26 هدفًا" وأحمد الأحمر "22 هدفًا".

واستطاع منتخب مصر أن ينال إحترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام لرميات الترجيح، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم ألفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن هناك خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية ، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبين فى حاة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس ، خاصة فى ظل إقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت ألفراعنة من تحقيق الإنجاز التاريخى على أرضهم .