معلومة رياضية.. حرمان لاعب الأهلى من مكافأة المنتخب بعد ضرب المنافس

القاهرة - سامية سيد - يٌعد سعيد أبو النور أحد اللاعبين العظماء فى تاريخ النادى الاهلى فترة الستينيات، ورغم أنه لم يحقق إنجازات للمنتخب، لكنه تألق مع القلعة الحمراء ، ومن المواسم التى حقق فيها أبو النور إنجازا عام 1961 حين فاز الأهلي بثلاثية الدورى والكأس، بالإضافة لكأس الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا.

ولد سعيد أبو النور عام 1938، وبدأ مسيرته مع الأهلى عام 1957، وكان من ناشئى مدرسة الكرة وتدرج فى صفوف الناشئين حتى لعب لفريق 18 سنة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1959 بقيادة ماكبرايد المدير الفنى الإنجليزى وقتها، وشارك فى لقاء القمة وظل بالقلعة الحمراء 11 عاما.

تم حرمانه من مكافأة دورة جاكرتا التى أقيمت عام 1963، حيث شارك مع المنتخب، ولكن تم طرده بعدما ضرب لاعبا كوريا، وبعد العودة إلى مصر قرر طلعت خيرى وزير الشباب وقتها صرف مبلغ ألف جنيه لكل لاعب ما عدا أبو النور، واعتزل عام 1968، ومع بداية السبعينيات هاجر أبو النور إلى هولندا وتوفى عام 2010.