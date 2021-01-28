الامارات | تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي، وتقرر أن تقام مباريات الذهاب في التاسع من فبراير المقبل، حيث يستضيف النصر فريق اتحاد كلباء في 5:30 مساء، ثم يلتقي الوصل وشباب الأهلي في 8:15 مساء.

وتقام مباريات الإياب في الثاني من مارس، حيث يحل النصر ضيفا على اتحاد كلباء في 5:30 مساءً، وتختتم المباريات بلقاء شباب الأهلي والوصل في 8:15 مساء.

وقررت الرابطة أيضا تعديل تواريخ مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي لتقام يومي 7،6 مارس بدلاً من يومي 6،5 مارس لمنح الأندية المتأهلة للدور قبل النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي أيام الراحة الكافية بين الجولتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي، فيما ستقام مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما يومي 9،8 مارس في نفس التوقيت المحدد سابقاً في جدول المسابقة.

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