الامارات | بالفيديو: الشرطة الإيطالية تحقق مع رونالدو.. وسبب الورطة زوجته جورجينا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الشرطة الإيطالية تحقق مع رونالدو.. وسبب الورطة زوجته جورجينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سيخضع للتحقيق من قبل السلطات الإيطالية بسبب العطلة التي أمضاها برفقة زوجته جورجينا رودريغيز في الثلوج خلال الاحتفال بيوم ميلادها الـ27، وهو الأمر الذي لم تكن تسمح به قوانين مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبالتفاصيل، قالت الصحيفة إن "رونالدو استغل عدم استدعائه لمواجهة فريقه وسبال مساء الأربعاء في كأس إيطاليا لقضاء يومين في منتجع للتزلج في منطقة فال فيني، غرب كورمايور، احتفالا بيوم ميلاد زوجته الإسبانية جورجينا".

وأوضحت الصحيفة أن "رونالدو وقع في المحظور بعد تسريب صور تثبت عبوره وجورجينا الحدود بين المناطق البرتقالية في بيدمونت وفال داوستا وكان من الممكن أن يقبض عليهما في مدينة فال فيني بعد أن مكثا في فندق مغلق رسميا من قبل الحكومة الإيطالية، وبذلك يكون رونالدو قد خالف الحالات المنصوص عليها في لوائح مكافحة كوفيد، ولم تكن تلك الرحلة مسموحة".

ولا مفر من التحقيق في القضية خصوصاً أن جورجينا نشرت فيديو وصور لرحلتها مع رونالدو وقد أظهرتهما على مركبة للتزلج على الجليد، وحاولت بعدها التغطية على الأمر بحذف الفيديو إلا أن المقطع تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل.

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