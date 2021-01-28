شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دوري الميني فوتبول بشمال سيناء بتأهل الشيخ زويد و6 أكتوبر للممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مباريات دوري شمال سيناء لكرة الميني فوتبول والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي في ملعب مركز شباب المساعيد في حضور، حضور احمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، فكري صالح، مدرب حراس المرمي بالمنتخب المصري سابقًا، محمد الخضري، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للميني فوتبول، عماد اليماني، رئيس منطقة شمال سيناء، وعدد من القيادات الرياضية على مستوي المحافظة.

وأكد عماد اليماني، رئيس منطقة شمال سيناء، أن 16 فريقًا في دوري منطقة شمال سيناء لرياضة الميني فوتبول، حيث لعبت الفرق 65 مباراة على مدار شهر كامل.

أشار اليماني، أنه في الدور قبل النهائي فاز فريق 6 أكتوبر على نادي شباب مصر 1/6، ليتأهل 6 أكتوبر للمباراة النهائية، لملاقاة فريق شباب الشيخ زويد، بعد فوزه على مركز شباب الخربة بنتيجة 4/5.

لفت اليماني إلى أن المباراة النهائية جمعت فريقي 6 أكتوبر وشباب الشيخ زويد، حيث فاز الشيخ زويد بضربات الترجيح 3/4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل، ليصعد الفريقان للدوري «الممتاز أ».

أكد اليماني، على فوز شباب مصر 0/2 على الخربة بعد انسحاب نادي الخربة من المباراة، ليحتل المركز الثالث، ويصعدا للدوري «الممتاز ب»، كما فاز مركز شباب نجيله على مركز شباب الميدان بنتيجة 0/2 بعد انسحاب الميدان، ليحتل المركز الخامس، ويقبع فريق الميدان في المركز الخامس، ويصعدا للدرجة الثالثة.

من جانبه أكد كليب راشد، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء على أن أول مباراة أقيمت في دوري المناطق المؤهلة للدوري العام المصري على أرض مدينة العريش بين فريقي اتحاد سيناء وشباب مصر، على ملعب مركز شباب المساعيد، في السادس والعشرين من الشهر الماضي.