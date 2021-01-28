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وزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي بشيراتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس، مشروع إنشاء فرع نادي النادي بشيراتون بمصر الجديدة؛ لمتابعة الإنشاءات الجارية على أرض الواقع، والتعرف على معدل الإنجاز بها.

توجه الوزير لتفقد حمام السباحة، وصالة الجيم، ومشروع الجراج، واطلع على عرض تقديمي حول إمكانيات النادي.

ويتضمن مشروع نادى النادى بشيراتون مجموعة من البنية التحتية الشبابية والرياضية الجارى إنشاؤها، منها مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة ، وحمام سباحة أولمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالِ تجارية.

وأشاد الوزير بتنوع البنية الإنشائية بالنادى والخدمات التي سيقدمها لرواده بعد الافتتاح، مشيراً إلى سعى الوزارة نحو التوسع في إنشاء مشروع نادى النادى في مختلف المحافظات كونه مشروع متكامل الخدمات يتيح للشباب والمواطنين ممارسة شتى الأنشطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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