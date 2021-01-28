شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن حل وسط مع سموحة لإنهاء صفقة حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو نادي الزمالك من جهودهم من أجل حسم صفقة حسام حسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، وضمه لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الراهنة.

وحصلت إدارة النادي على موافقة مبدئية من حسام حسن للانضمام للأبيض لكنه اشترط حسم الأمر مع إدارة سموحة والمهندس فرج عامر.

ووفقًا لمصدر مطلع في نادي الزمالك، فإن المقابل المادي المبالغ فيه من جانب نادي سموحة واشتراطه الحصول على 40 مليون جنيه يقف عائقًا أمام إتمام الزمالك لصفقة حسام حسن، وإن كانت هناك محاولات مكثفة لإتمام الصفقة.