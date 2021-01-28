شكرا لقرائتكم خبر عن «أوسكار» يكشف أسباب فشل «صلاح» و«دى بروين» في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرازيلى أوسكار إمبوابا، نجم تشيلسى السابق وشانجهاى الصينى الحالى، عن السبب وراء معاناة كيفين دى بروين ومحمد صلاح، بقميص البلوز، قبل توجههما مع مانشستر سيتى وليفربول على الترتيب. وقال أوسكار، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور»، البريطانية: «دى بروين ساعدنى كثيرًا، فقد شاركت أنا وهو وهازارد في خط الوسط، وقدمت مستويات جيدة، وكذلك كيفين لكنه أصيب بعد ذلك».

وأضاف: «أعتقد أنه لم ينسجم بالشكل الكافى في نادٍ كان لديه العديد من الخيارات في وسط الملعب». وتابع: «أما بالنسبة لصلاح، فكان الأمر مختلفًا كليًا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريب، لكنه كان هادئًا وخجولًا خارج الملعب». وأكمل: «وخلال المباريات، لم تكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادٍ لعب بألوانه بعد تشيلسى، خاصة الآن في ليفربول».

وواصل: «فى بعض الأوقات، لا يشعر اللاعبون بالراحة تجاه هذا الضغط، لكن بالنسبة لى فقد أحببته لأنه جعلنى لاعبًا أفضل».