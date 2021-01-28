شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تنظر طعن «ياسترمسكا» قبل أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت محكمة التحكيم الرياضية إنها تنظر طعنا عاجلا تقدمت به لاعبة التنس الأوكرانية ديانا ياسترمسكا، لرفع الإيقاف المؤقت الذي فرضته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) عليها في وقت سابق هذا الشهر، من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن مشاركتها في أستراليا المفتوحة الشهر المقبل. وفرض الإيقاف المؤقت على المصنفة 29 عالميا في السابع من يناير، بعد أن تحققت الوادا من وجود مواد محظورة رياضيا في عينتها بناء على فحص خارج المنافسات. وسحبت العينة من ياسترمسكا البالغة من العمر 20 عاما في نوفمبر، وعثر مختبر في مونتريال يتبع الوادا على آثار لمادة ميسترولون المدرجة على قائمة المواد المحظورة رياضيا.

وقال الاتحاد الدولى للتنس في وقت سابق: «رفض رئيس محكمة مستقلة شكلت للنظر في القضية الطلب الذي تقدمت به ديانا ياسترمسكا لرفع الإيقاف المؤقت المفروض عليها في السابع من يناير، طبقا لبرنامج مكافحة المنشطات في التنس». ونفت ياسترمسكا استخدام أي مواد محفزة للأداء وتعتقد أن الاختبار الإيجابى كان بسبب «تلوث».

وسافرت اللاعبة الأوكرانية إلى مدينة ملبورن الأسترالية، أملا في المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق في الثامن من فبراير المقبل، بعد أن تقدمت بطلب رفع الإيقاف. وقالت المحكمة الرياضية في بيان «بدأت المحكمة نظر الطعن واتفقت الأطراف على إجراء عاجل من أجل إعلان القرار النهائى بحلول الثالث من فبراير».