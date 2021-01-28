شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يكشف سر تفوق أرسنال أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بلاعبيه عقب الفوز 3-1 في ضيافة ساوثهامبتون ليتقدم إلى النصف الأعلى في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، لكن المسؤول الإسبانى يؤكد أن الفريق لايزال يحتاج إلى الكثير من العمل.

وبعد بداية سيئة للموسم، تألق أرسنال بوضوح في الفترة الأخيرة، وسجل عن طريق نيكولا بيبى وبوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت ليخرج بالانتصار رغم التأخر بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة.

وأبلغ أرتيتا محطة (بى. تى سبورت): «أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد. استقبلنا هدفًا من ركلة ركنية لكن جاء الرد سريعا. أجدنا عند الاستحواذ على الكرة وتجنبنا المشكلات وصنعنا بعض الفرص الخطيرة». وزاد: «كنا نضغط بشكل رائع ولعبنا بشكل جيد بعد الاستراحة. لقد قدمنا عرضا قويا».

وعوّض أرسنال بهذا الأداء ظهوره المتواضع على الملعب ذاته يوم السبت الماضى، حيث ودع كأس الاتحاد الإنجليزى أمام ساوثهامبتون. وقال أرتيتا: «من الصعب الفوز هنا. هذا منافس قوى ويعيش فترة تألق. لقد تحلينا بذكاء كبير وتعاملنا ببراعة مع اللقاء». وأضاف المدرب الإسبانى قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة يوم السبت: «لايزال أمامنا الكثير من العمل. يجب أن نتحسن ونتحلى بالتواضع ونتدرب بقوة استعدادا للمباراة المقبلة».

أرسنال يحاول تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات

وفى تصريحات للصحفيين عقب المباراة قال أرتيتا إن بوكايو ساكا يحظى بشخصية قيادية رغم صغر سنه بعد أن ظهر الجناح الواعد بأداء مبهر جديد خلال الفوز على ساوثهامبتون. وسجل اللاعب البالغ عمره 19 عاما الهدف الأول وقدم تمريرة حاسمة لألكسندر لاكازيت ليساعد أرسنال في الصعود للمركز الثامن.

وتابع: «يتحلى ساكا بالتواضع والاحترام، وفى نفس الوقت يتمتع بشخصية قوية ويطلب الكرة ويتخذ القرارات وهذا ليس معتادًا للاعب في سنه ونحتاج لشخصيته القيادية». وأضاف: «يطلب طيلة الوقت أن يتدرب بشكل أكبر للتطور في بعض الجوانب مثل اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء والتسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة». وتابع المدرب الإسبانى: «إذا تعامل بذكاء مع الاستمرار بنفس معدل العمل في الملعب والقدرة على تفهم واجبات اللعب في مراكز مختلفة سيصبح لاعبًا مختلفًا». وأشار أرتيتا إلى أنه سيقيم حالة لاعبى الوسط إيميلى سميث روى وتوماس بارتى قبل مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت بعد استبدالهما للشعور «بانزعاج».

من جانبه، أبدى رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون، إحباطه من التفريط في التقدم في النتيجة وانتقد أداء فريقه. وقال: «كان من السهل التسجيل في مرمانا. لم نغلق المساحات بين قلبى الدفاع والظهيرين. يستطيع مثل هذا المنافس أن يقتلك لذا لا نستحق أي شىء من المباراة».