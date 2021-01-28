شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يحسم مصير «حفني» و«مرسي» بعد مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتظر اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك تقريرًا رسميًا من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بشأن الثنائي أيمن حفني وباسم مرسي، ومدى موافقته على ضمهما أو ضم أحدهما لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أيمن حفني الذي عقد جلسة، أمس، مع عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، وعبدالحليم على، مدير الكرة، وتم الاتفاق معه على عودته 6 أشهر.

وعلمت «المصري اليوم» أن «باتشيكو» يرحب بعودة الثنائي، خصوصًا باسم مرسي بعد اقتراب مصطفى محمد من الرحيل عن القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يسلم «باتشيكو» تقريرًا للجنة، اليوم، بعد مباراة المقاصة.