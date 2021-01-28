شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوجه رسالة لجمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه فضل خوض تجربة الاحتراف حاليًا من أجل تحقيق ذاته وطموحاته وأهدافه، بعدما بات استمراره مع الأبيض غير مفيد للفريق، مؤكدًا أنه كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسي لولا مغالاة اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تسيير أعمال النادي.

ووجه مصطفى محمد رسالة لجماهير الزمالك مطالبهم فيها بدعمه في تجربته الجديدة، مشيرًا إلى أنه أجل احترافه أكثر من سنة كاملة من أجل البطولة الأفريقية للأبيض.

وقال مهاجم الأبيض: «جمهور الزمالك في قلبي وأدين لهم بكل ما وصلت إليه».