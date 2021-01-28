شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالطا سراي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف جالطا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بداية من يناير الجاري مقابل 2 مليون دولار مع إمكانية البيع النهائي بعد انتهاء الإعارة.

وعقد مصطفى محمد جلسة، أمس، بصحبة وكيله مع مسؤولي القلعة البيضاء في حضور مندوب النادي التركي وتم الاتفاق على إعارة اللاعب مقابل مليوني دولار في عقد يتضمن بندًا بتفعيل بند الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار بعد موسم ونصف.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الثلاثية قرار إعارة اللاعب خلال ساعات بعد الاتفاق رسميًا لغلق باب أزمات مصطفى محمد بشكل نهائي.