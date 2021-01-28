شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد الجديد لانتخابات اتحاد الكرة بعد قرار «فيفا» تمديد عمل اللجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021، على أن تستمر اللجنة في تسيير الأعمال والانتهاء من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بعد قرار المد.

في شأن آخر، أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، على تنسيق الجهات المعنية في الدولة لدعم ومساندة المهندس هاني أبوريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وفق تنسيق عالي المستوى.

وأضاف «مجاهد» أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو إمكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبوريدة، داعيًا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.